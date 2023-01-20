Погибший актёр Суховский устроился на злополучную стройку после неудачи в театральной школе
Мать актёра Суховского рассказала, что он не смог поступить в театральную школу в Москве
Обложка © kino-teatr.ru
Погибший 18-летний актёр Арсен Суховский переехал в Москву, чтобы продолжать развиваться на этой стезе, но не смог поступить в театральную школу Олега Табакова и был вынужден устроиться на стройку. Об этом телеканалу "360" рассказала его приёмная мать и продюсер Юлианна Медведева.
"Он приехал в Москву и думал, что всё дастся легко, что все ждут его на съёмочной площадке с распростёртыми руками. Но когда он туда приехал, сказал: "Мама, я так разочаровался", — рассказала Медведева.
Она также уточнила, что в злополучную трансформаторную будку, где актёра ударило током, его отправил начальник, к которому он пошёл с целью потребовать свою зарплату.
Ранее Лайф сообщал о гибели 18-летнего актёра Арсена Суховского, который снимался в фильме "Недетский дом" и мини-сериале "Ладога". Причиной смерти стал удар током в трансформаторной будке.