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20 января, 10:18

Погибший актёр Суховский устроился на злополучную стройку после неудачи в театральной школе

Мать актёра Суховского рассказала, что он не смог поступить в театральную школу в Москве

<p>Обложка © <a href="https://www.kino-teatr.ru/kino/acter/c/ros/389056/foto/1343732/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">kino-teatr.ru</a></p>

Обложка © kino-teatr.ru

Погибший 18-летний актёр Арсен Суховский переехал в Москву, чтобы продолжать развиваться на этой стезе, но не смог поступить в театральную школу Олега Табакова и был вынужден устроиться на стройку. Об этом телеканалу "360" рассказала его приёмная мать и продюсер Юлианна Медведева.

"Он приехал в Москву и думал, что всё дастся легко, что все ждут его на съёмочной площадке с распростёртыми руками. Но когда он туда приехал, сказал: "Мама, я так разочаровался", — рассказала Медведева.

Она также уточнила, что в злополучную трансформаторную будку, где актёра ударило током, его отправил начальник, к которому он пошёл с целью потребовать свою зарплату.

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Ранее Лайф сообщал о гибели 18-летнего актёра Арсена Суховского, который снимался в фильме "Недетский дом" и мини-сериале "Ладога". Причиной смерти стал удар током в трансформаторной будке.

Артур Белкин

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