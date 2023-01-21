В Британии заподозрили Германию в страхе перед Россией

Канцлер Германии Олаф Шольц своей нерешительностью в вопросе о поставке танков Украине показывает страх ФРГ перед Россией. Об этом заявил британский военный аналитик Майкл Кларк, пишет Daily Express.

Так он прокомментировал итоги встречи на американской авиабазе Рамштайн в Германии, где представители стран НАТО и их союзники не смогли договориться о передаче Киеву германских танков Leopard 2. По мнению Кларка, эта ситуация "доказывает, что Германия боится России".