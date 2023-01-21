В Британии заподозрили Германию в страхе перед Россией
В Британии военный аналитик Кларк обвинил Шольца в страхе перед Россией
Канцлер Германии Олаф Шольц своей нерешительностью в вопросе о поставке танков Украине показывает страх ФРГ перед Россией. Об этом заявил британский военный аналитик Майкл Кларк, пишет Daily Express.
Так он прокомментировал итоги встречи на американской авиабазе Рамштайн в Германии, где представители стран НАТО и их союзники не смогли договориться о передаче Киеву германских танков Leopard 2. По мнению Кларка, эта ситуация "доказывает, что Германия боится России".
Ранее американские СМИ писали, что США не удалось заставить Германию отправить Украине танки. Вопрос остался нерешённым после встречи глав Пентагона и Минобороны ФРГ.
kremlin.ru