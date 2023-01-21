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21 января, 01:19
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В Британии заподозрили Германию в страхе перед Россией

В Британии военный аналитик Кларк обвинил Шольца в страхе перед Россией

Канцлер Германии Олаф Шольц своей нерешительностью в вопросе о поставке танков Украине показывает страх ФРГ перед Россией. Об этом заявил британский военный аналитик Майкл Кларк, пишет Daily Express.

Так он прокомментировал итоги встречи на американской авиабазе Рамштайн в Германии, где представители стран НАТО и их союзники не смогли договориться о передаче Киеву германских танков Leopard 2. По мнению Кларка, эта ситуация "доказывает, что Германия боится России".

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Ранее американские СМИ писали, что США не удалось заставить Германию отправить Украине танки. Вопрос остался нерешённым после встречи глав Пентагона и Минобороны ФРГ.

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kremlin.ru

Андрей Григорьев

Комментарий

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Юрий Шальнов21 января, 07:33

Англичане надеются, как и американцы, отсидеться в случае ядерной войны за морями, океанами, но зря надежды девочек питают, а сокрушительный ядерный удар Россия нанесёт именно по ним, в результате чего сволочные англосаксы исчезнут с лица Земли, правда останется пролив между Мексикой и Канадой, а английский островок исчезнет совсем! Что касается России, то русским не привыкать воевать до победы и ложиться грудью на амбразуру...

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