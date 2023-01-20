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20 января, 12:21

"Вертится ужом": Политолог объяснил нежелание Шольца поставлять танки Киеву

Политолог Шатилов: Шольц, уклоняясь от поставок танков Киеву, хочет усидеть на двух стульях

Немецкая элита пытается усидеть на двух стульях, так как опасается окончательно испортить отношения с Россией. Об этом в беседе с Лайфом сказал политолог, декан факультета социальных наук и массовых коммуникаций Финансового университета при Правительстве РФ Александр Шатилов, комментируя затягивание канцлером ФРГ Олафом Шольцем отправки танков Leopard Киеву.

"Там (в Германии. — Прим. Лайфа) готовы участвовать в условиях западной коалиции в санкциях и так далее, но боевые действия с использованием немецкой техники — это совершенно иное, это уже фактически приводит к необратимым последствиям политических и экономических отношений. Поэтому немецкая элита пытается, как говорится, вертеться ужом, усидеть на двух стульях", — пояснил политолог.

Понимая свою зависимость от США, Шольц и его команда напрямую не отказываются от обещанных поставок техники и вооружения Киеву, отметил наш собеседник. При этом немецкие власти пытаются максимально затянуть этот процесс, надеясь, что конфликт закончится до того момента, когда военная помощь дойдёт до ВСУ. В Берлине придерживаются этой политики, в частности, из-за негативной исторической памяти, на фоне которой отправка немцами танков Leopard может быть болезненно воспринята на постсоветском пространстве, резюмировал наш собеседник.

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А ранее Лайф сообщал, что украинский лидер Зеленский раскритиковал Шольца за неготовность отправить Киеву танки. Глава Незалежной в интервью телеканалу ARD прокомментировал позицию канцлера, по которой ФРГ согласится разрешить поставки ВСУ танков Leopard только при условии, что США со своей стороны предоставят украинцам танки Abrams.

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Getty Images / Christian Marquardt

Ольга Годуненко

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