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20 января, 12:12
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ВСУ обстреливают село в Белгородской области, один снаряд попал в дом

Глава Белгородской области сообщил, что ВСУ ведут обстрел села Карабаново

В настоящий момент ВСУ ведут обстрел села Карабаново в Белгородской области, один из снарядов попал в жилой дом. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

"По предварительным данным, никто не пострадал. Снаряд попал в жилой дом, из-за чего начался пожар. Все оперативные службы выехали на место", — написал он в телеграм-канале.

В Михайловке Запорожской области под удар ВСУ попала школа

В Михайловке Запорожской области под удар ВСУ попала школа

А 17 января под обстрел со стороны Украины попало село в Валуйском городском округе Белгородской области, один человек был ранен.

Обложка ©

Getty Images / Metin Aktas

Александра Вишнякова

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