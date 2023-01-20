ВСУ обстреливают село в Белгородской области, один снаряд попал в дом
Глава Белгородской области сообщил, что ВСУ ведут обстрел села Карабаново
В настоящий момент ВСУ ведут обстрел села Карабаново в Белгородской области, один из снарядов попал в жилой дом. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков.
"По предварительным данным, никто не пострадал. Снаряд попал в жилой дом, из-за чего начался пожар. Все оперативные службы выехали на место", — написал он в телеграм-канале.
А 17 января под обстрел со стороны Украины попало село в Валуйском городском округе Белгородской области, один человек был ранен.
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