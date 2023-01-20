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20 января, 12:04

Белорусскую рок-группу Tor Band признали в стране экстремистской

Белорусская группа Tor Band признана экстремистской, сообщает МВД республики

<p>Обложка © VK / <a href="https://vk.com/photo-142213346_457242278?all=1" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Tor Band</a></p>

Обложка © VK / Tor Band

В список запрещённых на территории Белоруссии организаций внесена местная музыкальная рок-группа Tor Band. Об этом сообщила пресс-служба МВД республики.

"Группа граждан, объединённых в музыкальный коллектив под названием Tor Band в составе Головач Д.В., Бурло Е.В., Яремчик А.К., Головач Ю.А., осуществляет экстремистскую деятельность", — говорится в сообщении.

Указывается, что 16 января КГБ Белоруссии признал экстремистским формированием данный коллектив, отныне его деятельность в республике запрещена. В 2020 году рок-группа поддержала белорусскую оппозицию во время выборов президента. В настоящий момент в списке насчитывается 109 экстремистских организаций. Tor Band попал в этот перечень в первый раз.

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Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал закон, позволяющий лишать гражданства уехавших из страны экстремистов. Также поправки предполагают уточнение круга лиц, приобретших белорусское гражданство по рождению, и обязанность принесения присяги новыми гражданами страны.

Светлана Оперук

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