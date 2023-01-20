Белорусскую рок-группу Tor Band признали в стране экстремистской

Указывается, что 16 января КГБ Белоруссии признал экстремистским формированием данный коллектив, отныне его деятельность в республике запрещена. В 2020 году рок-группа поддержала белорусскую оппозицию во время выборов президента. В настоящий момент в списке насчитывается 109 экстремистских организаций. Tor Band попал в этот перечень в первый раз.