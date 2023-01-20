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20 января, 11:58

В Германии ликвидировали "дочку" оператора "Северного потока – 2"

T-online: Дочернюю структуру Nord Stream 2 AG ликвидировали в Германии

Дочернюю структуру оператора "Северного потока – 2" — Nord Stream 2 AG — компанию Gas for Europe GmbH ликвидировали к началу 2023 года, сообщает портал T-online.

"Управляющая компания газопровода Gas for Europe была ликвидирована к первому января. Это означает, что сертификация Федеральным сетевым агентством уходит в очень далёкую перспективу", — говорится в сообщении.

На месте взрыва "Северного потока" обнаружили кратеры глубиной до пяти метров

На месте взрыва "Северного потока" обнаружили кратеры глубиной до пяти метров

Ранее Лайф рассказывал, что компания Nord Stream AG начала оценку стоимости ремонта повреждённых участков газопроводов "Северный поток" и "Северный поток – 2" в Балтийском море.

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LIFE / Анна Исакова

Артур Белкин

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