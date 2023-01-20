В Германии ликвидировали "дочку" оператора "Северного потока – 2"
T-online: Дочернюю структуру Nord Stream 2 AG ликвидировали в Германии
Дочернюю структуру оператора "Северного потока – 2" — Nord Stream 2 AG — компанию Gas for Europe GmbH ликвидировали к началу 2023 года, сообщает портал T-online.
"Управляющая компания газопровода Gas for Europe была ликвидирована к первому января. Это означает, что сертификация Федеральным сетевым агентством уходит в очень далёкую перспективу", — говорится в сообщении.
Ранее Лайф рассказывал, что компания Nord Stream AG начала оценку стоимости ремонта повреждённых участков газопроводов "Северный поток" и "Северный поток – 2" в Балтийском море.
LIFE / Анна Исакова