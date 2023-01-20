Рогов: Бои в Запорожской области активизировались почти на всей линии фронта

Боевые действия в Запорожской области активизировались практически на всей линии соприкосновения. Об этом сообщил председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.

"Такого ещё не было: Гуляйполе, Чаривное, Белогорье, Орехов, Малые Щербаки, Каменское. Если мы посмотрим всю линию фронта, то везде в данный момент ведутся боевые действия", — рассказал он РИА "Новости".