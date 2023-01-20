Рогов: Бои в Запорожской области активизировались почти на всей линии фронта
Боевые действия в Запорожской области активизировались практически на всей линии соприкосновения. Об этом сообщил председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.
"Такого ещё не было: Гуляйполе, Чаривное, Белогорье, Орехов, Малые Щербаки, Каменское. Если мы посмотрим всю линию фронта, то везде в данный момент ведутся боевые действия", — рассказал он РИА "Новости".
Также Рогов констатировал падение морально-боевого духа в ВСУ благодаря быстрым и чётким действиям со стороны российских военных. Он подчеркнул, что удерживать позиции Киеву удаётся всё с большим трудом.
Накануне Рогов сообщил, что российские военные взяли под контроль четыре населённых пункта под Ореховом в Запорожской области, а сегодня Минобороны сообщило об освобождении села Лобковое.
Vk.com / Минобороны России