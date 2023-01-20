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Регион
Опубликовано 20 января 2023, 11:50
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Рогов: Бои в Запорожской области активизировались почти на всей линии фронта

Боевые действия в Запорожской области активизировались практически на всей линии соприкосновения. Об этом сообщил председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.

"Такого ещё не было: Гуляйполе, Чаривное, Белогорье, Орехов, Малые Щербаки, Каменское. Если мы посмотрим всю линию фронта, то везде в данный момент ведутся боевые действия", — рассказал он РИА "Новости".

Также Рогов констатировал падение морально-боевого духа в ВСУ благодаря быстрым и чётким действиям со стороны российских военных. Он подчеркнул, что удерживать позиции Киеву удаётся всё с большим трудом.

Рогов: Российские военные перешли в наступление в районе Орехова в Запорожской области
Рогов: Российские военные перешли в наступление в районе Орехова в Запорожской области

Накануне Рогов сообщил, что российские военные взяли под контроль четыре населённых пункта под Ореховом в Запорожской области, а сегодня Минобороны сообщило об освобождении села Лобковое.

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Vk.com / Минобороны России

Александра Вишнякова
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