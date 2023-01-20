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Регион
Опубликовано 20 января 2023, 11:11
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Путин на Совбезе обсудил ход СВО

Министр обороны Шойгу на совещании Совбеза доложил президенту Путину о посещении штаба специальной военной операции

Президент России Владимир Путин на заседании Совбеза в пятницу обсудил ход проведения специальной военной операции на Украине. По словам пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова, на оперативном совещании был заслушан доклад министра обороны Сергея Шойгу о посещении штаба операции.

"В ходе совещания состоялся обмен мнениями о ходе специальной военной операции", — сообщил представитель Кремля.

Он также рассказал, что на совещании обсудили текущие социально-экономические вопросы.

Путин оценил ход спецоперации на Украине
Путин оценил ход спецоперации на Украине

Ранее президент Владимир Путин назвал поддержку российских военных в зоне СВО ключевым моментом мотивации. По его словам, им требуется поддержка не только со стороны близких, но и со стороны всей России, включая и органы власти.

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Kremlin.ru

Александр Юнашев
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