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Регион
Опубликовано 20 января 2023, 11:10
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Минобороны: Российские военные освободили село Лобковое в Запорожской области

Вооружённые силы России освободили село Лобковое Запорожской области. Об этом заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"На Запорожском направлении успешными наступательными действиями подразделений Восточного военного округа освобождён населённый пункт Лобковое Запорожской области", — сказал он.

Минобороны: Российские войска ведут успешное наступление на Донецком направлении
Минобороны: Российские войска ведут успешное наступление на Донецком направлении

Ранее российские военные уничтожили до 80 бойцов ВСУ и установки М-777 на Донецком направлении. Под огонь также попали склад боеприпасов противника и радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50.

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ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ

Евгения Колесникова
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