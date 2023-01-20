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20 января, 11:10

Минобороны: Российские военные освободили село Лобковое в Запорожской области

Вооружённые силы России освободили село Лобковое Запорожской области. Об этом заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"На Запорожском направлении успешными наступательными действиями подразделений Восточного военного округа освобождён населённый пункт Лобковое Запорожской области", — сказал он.

Минобороны: Российские войска ведут успешное наступление на Донецком направлении

Минобороны: Российские войска ведут успешное наступление на Донецком направлении

Ранее российские военные уничтожили до 80 бойцов ВСУ и установки М-777 на Донецком направлении. Под огонь также попали склад боеприпасов противника и радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50.

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ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ

Светлана Оперук

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