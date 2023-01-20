Минобороны: Российские военные освободили село Лобковое в Запорожской области

Вооружённые силы России освободили село Лобковое Запорожской области. Об этом заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"На Запорожском направлении успешными наступательными действиями подразделений Восточного военного округа освобождён населённый пункт Лобковое Запорожской области", — сказал он.

Ранее российские военные уничтожили до 80 бойцов ВСУ и установки М-777 на Донецком направлении. Под огонь также попали склад боеприпасов противника и радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50.