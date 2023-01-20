ВС РФ уничтожили американскую САУ М109 Paladin на Херсонском направлении

Российские военные ликвидировали самоходную артиллерийскую установку (САУ) М109 Paladin производства США на Херсонском направлении. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Он также добавил, что в ходе контрбатарейной борьбы ВСУ лишились и двух гаубиц: Д-30 и "Мста-Б".