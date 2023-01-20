ВС РФ уничтожили американскую САУ М109 Paladin на Херсонском направлении
Российские военные ликвидировали самоходную артиллерийскую установку (САУ) М109 Paladin производства США на Херсонском направлении. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
Он также добавил, что в ходе контрбатарейной борьбы ВСУ лишились и двух гаубиц: Д-30 и "Мста-Б".
Ранее Лайф рассказывал, что ВС РФ взяли под контроль четыре населённых пункта в Запорожской области. Об этом сообщил председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.
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