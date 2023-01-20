Киев, Винница и Кривой Рог стали городами-лидерами по "дерусификации" названий

За прошлый год власти Украины переименовали 2213 городов, посёлков, улиц, парков, площадей и других топонимов в рамках кампании по "дерусификации" страны. Такую статистику приводит в пятницу интернет-издание "Страна.ua" со ссылкой на данные Transparency International Ukraine.

Лидером по количеству переименований за последний год стал Киев, где "дерусифицировали" 237 топонимов и даже один теплоход. На втором месте — город Винница, где переименовали 232 названия, на третьем — Кривой Рог — 183 названия. В пятёрку лидеров издание также отнесло Каменское (бывший Днепродзержинск в Днепропетровской области) и город Сумы.