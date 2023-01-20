Киев, Винница и Кривой Рог стали городами-лидерами по "дерусификации" названий
"Страна.ua": На Украине в 2022 году переименовали более двух тысяч "слишком русских" топонимов
За прошлый год власти Украины переименовали 2213 городов, посёлков, улиц, парков, площадей и других топонимов в рамках кампании по "дерусификации" страны. Такую статистику приводит в пятницу интернет-издание "Страна.ua" со ссылкой на данные Transparency International Ukraine.
Лидером по количеству переименований за последний год стал Киев, где "дерусифицировали" 237 топонимов и даже один теплоход. На втором месте — город Винница, где переименовали 232 названия, на третьем — Кривой Рог — 183 названия. В пятёрку лидеров издание также отнесло Каменское (бывший Днепродзержинск в Днепропетровской области) и город Сумы.
Ранее Лайф рассказывал, как в Изюме переименовали 19 улиц, названия которых были связаны с Россией, благодаря чему там теперь появился переулок Стива Джобса. Кроме того, станцию имени Льва Толстого в метро Киева переименуют в "Площадь украинских героев", а в городе Черновцы на Западной Украине демонтировали последний из имевшихся памятник поэту и писателю Александру Пушкину.
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