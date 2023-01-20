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20 января, 10:59

Воздушную тревогу объявили на всей территории Украины

На всей территории Украины объявлена воздушная тревога, об этом свидетельствуют данные онлайн-карты Минцифры страны.

Сигнал тревоги был объявлен во всех регионах Незалежной практически одновременно — около 13:41 мск.

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А ранее, 14 января, на Украине сообщили о поражении объектов энергетической инфраструктуры в пяти регионах. Речь шла о Харьковской, Львовской, Ивано-Франковской, Винницкой, Киевской областях и подконтрольной Киеву части Запорожской области.

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ТАСС / AP / Andrew Kravchenko

Александра Вишнякова
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