Воздушную тревогу объявили на всей территории Украины
На всей территории Украины объявлена воздушная тревога, об этом свидетельствуют данные онлайн-карты Минцифры страны.
Сигнал тревоги был объявлен во всех регионах Незалежной практически одновременно — около 13:41 мск.
А ранее, 14 января, на Украине сообщили о поражении объектов энергетической инфраструктуры в пяти регионах. Речь шла о Харьковской, Львовской, Ивано-Франковской, Винницкой, Киевской областях и подконтрольной Киеву части Запорожской области.
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ТАСС / AP / Andrew Kravchenko