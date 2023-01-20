Российские психологи разработали методику помощи участникам СВО и их семьям

Эксперты МГППУ вместе с Агентством стратегических инициатив создали методику по оказанию экстренной и кризисной психологической помощи тем, кто находится в трудной жизненной ситуации из-за чрезвычайных событий и боевых действий. В первую очередь речь идёт об участниках спецоперации на Украине и их семьях. Об этом сообщила руководитель Федерального координационного центра по обеспечению психологической службы в системе образования РФ МГППУ Ольга Ульянина.

"Первая ситуация, конечно, связана с сопровождением и оказанием психологической помощи и военнослужащему, и семье, когда член семьи мобилизован и отправляется на обучение и последующее участие в СВО. Вторая — это когда военнослужащий ранен и проходит лечение в госпитале с последующим возвращением домой", — сказала она.

Ульянина добавила, что ещё одна ситуация связана со случаями, когда военнослужащий попал в плен или пропал без вести, а ещё один контекст — сопровождение семьи, в которой военнослужащий погиб. По словам эксперта, эти ситуации предполагают разные спектры и направления работы, соответствующие инструменты.

Кроме того, специалисты вуза обучат психологов по разработанной методике. Образовательная программа стартует 20 января в Самарской области и состоит из трёх модулей, один из которых — теоретический — пройдёт в онлайн-формате, а два других — в очном. Эксперты МГППУ проведут практико-ориентированные занятия. В дальнейшем опыт планируется масштабировать и обучить сводные бригады психологов всех субъектов России.