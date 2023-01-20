DR: В Дании почти 40 лет стерилизовали "морально слабых и неполноценных" граждан

В Дании почти 40 лет стерилизовали "морально слабых и неполноценных" граждан, причём операции делались абсолютно на законных основаниях. Так, с 1929 по 1967 год, пока действовала соответствующая норма, репродуктивных прав лишились не менее 11 тысяч датчан, сообщает издание DR.

Как отмечают историки, в те времена стерилизации подвергались не только умственно отсталые или глубокие с рождения инвалиды, но и даже непослушные дети, проститутки и прочие маргинальные персоны, чьё поведение было неугодно государству и обществу. При этом в качестве платы за свободу датчан, сидевших за решёткой, также лишали права на потомство.

"Под стерилизацию попали широкие слои неугодных. Объединяло их то, что всех их заклеймили как "морально слабых". Считалось, что эти люди оступились и проявили ошибочное суждение, либо совершив преступление, либо в личной жизни", — отметил датский историк Поуль Дуедаль.

Принудительная стерилизация проводилась в основном с 1930 по 1940 год, пика она достигла в 1943 году.