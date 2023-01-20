Покупатели на Wildberries в шоке от дорогущих уродливых чебурашек
На Wildberries начали продавать страшные игрушки в виде Чебурашки по завышенным ценам
После выхода российского фильма "Чебурашка" продавцы маркетплейса Wildberries в разы завысили цены на игрушки в виде пушистого персонажа. Некоторые изделия стоят около десяти тысяч рублей. При этом качество и внешний вид товара оставляют желать лучшего, игрушки выглядят страшно.
Страшных чебурашек продают по завышенным ценам. Фото © LIFE
За чебурашек с кривыми мордочками, совсем не похожих на оригинального персонажа, продавцы просят от полутора до двух тысяч рублей. В описании к ним указано, что игрушка может петь, но на деле мелодии не проигрываются, пишут покупатели в отзывах.
Некоторые продавцы даже не отрицают, что их игрушки далеки от идеала, и на вопрос о том, почему Чебурашка такой страшный, иронично отвечают: "Какой есть". Пользователи маркетплейса оставляют массу негативных комментариев.
Отзывы на игрушку в виде Чебурашки. Фото © LIFE
"Игрушка не поёт и не говорит. Кнопки даже нет. Брали в подарок, ребёнок расстроен. Неприятно", — написал один из покупателей.
"Вы либо уберите товар из оборота, либо сделайте корректные фото. На фото в карточке товара изображён большой Чебурашка из кино, по факту приехал маленький уродец с оранжевой мордой. Ещё и за обратную доставку должна платить", — возмутилась ещё одна пользовательница маркетплейса.
Покупатели на Wildberries недовольны игрушкой в виде Чебурашки. Фото © LIFE
Причём некоторые покупатели всё же остались довольны игрушками. Они утверждают, что товар на деле отличается от того, что представлен продавцом, но хуже Чебурашка для них от этого не стал.
Ранее Лайф сообщал о том, что кассовые сборы российского фильма "Чебурашка" превысили уже четыре миллиарда рублей. Картина про милого зверька, неизвестного науке, побила уникальный 14-летний рекорд фильма "Аватар".
LIFE