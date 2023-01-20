Покупатели на Wildberries в шоке от дорогущих уродливых чебурашек

После выхода российского фильма "Чебурашка" продавцы маркетплейса Wildberries в разы завысили цены на игрушки в виде пушистого персонажа. Некоторые изделия стоят около десяти тысяч рублей. При этом качество и внешний вид товара оставляют желать лучшего, игрушки выглядят страшно.

Страшных чебурашек продают по завышенным ценам. Фото © LIFE

За чебурашек с кривыми мордочками, совсем не похожих на оригинального персонажа, продавцы просят от полутора до двух тысяч рублей. В описании к ним указано, что игрушка может петь, но на деле мелодии не проигрываются, пишут покупатели в отзывах.

Некоторые продавцы даже не отрицают, что их игрушки далеки от идеала, и на вопрос о том, почему Чебурашка такой страшный, иронично отвечают: "Какой есть". Пользователи маркетплейса оставляют массу негативных комментариев.

Отзывы на игрушку в виде Чебурашки. Фото © LIFE

"Игрушка не поёт и не говорит. Кнопки даже нет. Брали в подарок, ребёнок расстроен. Неприятно", — написал один из покупателей.

"Вы либо уберите товар из оборота, либо сделайте корректные фото. На фото в карточке товара изображён большой Чебурашка из кино, по факту приехал маленький уродец с оранжевой мордой. Ещё и за обратную доставку должна платить", — возмутилась ещё одна пользовательница маркетплейса.

Покупатели на Wildberries недовольны игрушкой в виде Чебурашки. Фото © LIFE

Причём некоторые покупатели всё же остались довольны игрушками. Они утверждают, что товар на деле отличается от того, что представлен продавцом, но хуже Чебурашка для них от этого не стал.