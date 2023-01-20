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20 января, 10:31

Россиянам рекомендовали есть пять раз в день

В Роспотребнадзоре расписали оптимальный режим питания

Единого расписания питания, которое бы подходило абсолютно всем, не существует, однако в среднем рекомендуется есть пять раз в день. Такой режим приёма пищи расписал Роспотребнадзор.

"Это может быть, например, такой график: первый завтрак, второй завтрак, обед, полдник и ужин, или "сокращённый вариант" из трёх приёмов пищи в день. Попробуйте найти то количество "подходов", которое оптимально именно для вас. Реже двух раз в сутки врачи есть, как правило, не рекомендуют, а оптимальным обычно называют четырёхразовое питание", — говорится в сообщении ведомства.

Там также отметили, что завтрак должен быть полноценным, включать жиры и белки. Такая пищевая ценность поможет избежать перекусов до обеда. В среднем между приёмами еды нужно делать перерывы по три-четыре часа, этого времени достаточно, чтобы пища попала из желудка в желудочно-кишечный тракт. При этом ужинать нужно не позднее, чем за два-три часа до сна, так как ночью пищеварительная система не особо активна.

В Роспотребнадзоре рекомендовали выделять на трапезу 10–15 минут. Причём это время необходимо посвятить именно еде.

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Варвара Романова
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