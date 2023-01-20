"Победа" не станет менять правила провоза ручной клади после решения суда

Авиакомпания "Победа" не будет менять нормы провоза ручной клади на борту своих самолётов, однако уберёт из описания норм на официальном сайте указание на габариты дамской сумки или рюкзака. Об этом говорится в сообщении перевозчика.

"В соответствии с судебными решениями "Победа" исключит указание на габариты дамской сумки и портфеля в описании способа провоза ручной клади, установленного на основании Федеральных авиационных правил (далее — ФАП-82), выполнив таким образом предписания Ространснадзора. Общий подход к провозу багажа и ручной клади на рейсах "Победы" не изменится", — говорится в сообщении.

Авиакомпания также пообещала уточнить правила провоза дамской сумки и портфеля согласно правилам и исключит габариты провоза рюкзаков и дамских сумок, которые можно брать в салон сверх нормы бесплатного провоза ручной клади. Сохранится и другой вариант, при котором пассажир сможет взять не запрещённые к провозу вещи, если они поместятся в специальный калибратор (36x30x27 см).