"Яблока не будет": Компьютер от Apple в кабинете Лукашенко заменили на белорусский Horizont

Президент Белоруссии Александр Лукашенко распорядился заменить в его кабинете компьютер и установить отечественный "Горизонт" вместо аналога от фирмы Apple. Об этом сообщает телеграм-канал "Пул Первого".

"Яблока на столе у Первого больше не будет! Прямо сейчас в кабинете у Лукашенко устанавливают отечественный компьютер марки Horizont!" — говорится в сообщении.