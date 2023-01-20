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20 января, 10:47

"Яблока не будет": Компьютер от Apple в кабинете Лукашенко заменили на белорусский Horizont

Лукашенко поручил установить в его кабинете белорусский компьютер "Горизонт"

Президент Белоруссии Александр Лукашенко распорядился заменить в его кабинете компьютер и установить отечественный "Горизонт" вместо аналога от фирмы Apple. Об этом сообщает телеграм-канал "Пул Первого".

"Яблока на столе у Первого больше не будет! Прямо сейчас в кабинете у Лукашенко устанавливают отечественный компьютер марки Horizont!" — говорится в сообщении.

По словам самого Лукашенко, которые приводятся на его сайте, замена уже произошла. Он также поблагодарил разработчиков компьютера, которые показали, что могут производить технику, несмотря на все сложности.

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Напомним, массовый выпуск и продажа белорусских ноутбуков от компании "Горизонт" стартовала 22 декабря прошлого года.

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president.gov.by

Артур Белкин

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