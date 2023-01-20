Работники офиса спасли незрячего и плохо слышащего пожилого мужчину, который застрял на балконе дома по Озерковской набережной в Москве. Пенсионер был дезориентирован и попросил о помощи. Очевидцы рассказали телеканалу "360", что пришлось лезть на крышу, чтобы его успокоить.

Москвичи спасли незрячего пенсионера, застрявшего на балконе. Видео © "360"

Мужчина вышел на балкон пятого этажа и не смог зайти обратно в квартиру, так как дверь захлопнулась. Растерявшегося пожилого москвича заметили сотрудники ближайшего офиса, они вызвали спасателей и до приезда специалистов пытались успокоить пенсионера. Один из очевидцев даже залез на скатную крышу и поговорил с мужчиной, это помогло.