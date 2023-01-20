Самого титулованного футболиста в истории задержали по подозрению в домогательствах

По данным источника, инцидент произошёл 30 декабря 2022 года в одном из ночных клубов Барселоны. Уже 2 января пострадавшая 23-летняя девушка написала заявление на игрока в полицию, однако он отвергал все обвинения. В ближайшее время Алвес будет доставлен в суд, где и решится его дальнейшая судьба. Отметим, что Дани Алвес за годы карьеры выиграл 46 трофеев и является самым титулованным игроком в истории футбола.