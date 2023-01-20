Самого титулованного футболиста в истории задержали по подозрению в домогательствах
Marca: Экс-защитник "Барселоны" Дани Алвес задержан по подозрению в домогательствах
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Бывший защитник испанской "Барселоны" и сборной Бразилии Дани Алвес задержан каталонской полицией по подозрению в сексуальных домогательствах. Об этом пишет Marca.
По данным источника, инцидент произошёл 30 декабря 2022 года в одном из ночных клубов Барселоны. Уже 2 января пострадавшая 23-летняя девушка написала заявление на игрока в полицию, однако он отвергал все обвинения. В ближайшее время Алвес будет доставлен в суд, где и решится его дальнейшая судьба. Отметим, что Дани Алвес за годы карьеры выиграл 46 трофеев и является самым титулованным игроком в истории футбола.
Ранее же Лайф рассказывал подробности другой громкой истории, которая связана с бывшим игроком "Барселоны" Жераром Пике. Его уже бывшая возлюбленная, певица Шакира узнала об изменах футболиста после того, как заметила, что кто-то съел её любимое варенье.