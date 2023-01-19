Всё дело в клубничке!: Пике ходил налево, пока Шакира не вычислила измену по одной маленькой детали

Колумбийская певица Шакира узнала об измене возлюбленного, испанского футболиста Жерара Пике, заметив, что кто-то съел её любимое клубничное варенье. Артистка вернулась домой из путешествия и обнаружила, что джема в банке стало куда меньше, чем было до её отъезда. Так Шакира заподозрила, что благоверный завёл любовницу, ведь ни сам Пике, ни их сыновья такое варенье не едят, пишет Page Six.