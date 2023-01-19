Всё дело в клубничке!: Пике ходил налево, пока Шакира не вычислила измену по одной маленькой детали
Колумбийская певица Шакира узнала об измене возлюбленного, испанского футболиста Жерара Пике, заметив, что кто-то съел её любимое клубничное варенье. Артистка вернулась домой из путешествия и обнаружила, что джема в банке стало куда меньше, чем было до её отъезда. Так Шакира заподозрила, что благоверный завёл любовницу, ведь ни сам Пике, ни их сыновья такое варенье не едят, пишет Page Six.
На правдивость этой информации звезда намекнула в клипе на сингл Te Felicito, который записала с пуэрториканцем Рау Алехандро. В видео звезда открывает холодильник и обнаруживает на полке голову Алехандро.
Кадр из нового клипа Шакиры, в котором певица "уничтожила" изменщика Пике. Скриншот видео © YouTube / Shakira
В начале января Шакира "уничтожила" изменщика Пике в новом треке, сравнив себя с часами Rolex и спорткаром. Спортсмен в ответ стал носить Casio и ездить на Renault.
ТАСС / АР / Manu Fernandez