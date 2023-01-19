7 правил этикета, про которые в современном обществе почему-то все забыли... или забили

Почему-то в последние годы люди стали забывать о хороших манерах. Проявить банальное уважение к другому человеку не так уж и сложно. Зато и себе, и ему вы сделаете приятно. Вот несколько правил этикета, которые неплохо было бы внедрить в жизнь. Заметив, что вы начали вести себя иначе, знакомые, вероятно, возьмут с вас пример. И постепенно, словно по цепной реакции, мир изменится в лучшую сторону. Пусть и совсем чуть-чуть.

1. Придерживайте за собой дверь

Входя куда-либо, например в офис или кафе, всегда старайтесь придерживать дверь, если вокруг есть люди. Соблюдай это простое правило все, жизнь была бы куда проще. И в этом правиле не играет роли гендер. Воспитанный человек — как женщина, так и мужчина — всегда придержит дверь тому, кто позади.

2. Не указывайте на других пальцем

Пожалуй, этому правилу этикета учат с самого детства. Но всё больше людей забывают, что показывать на кого-то пальцем невежливо. Единственно верный способ, если хотите обратить на кого-то внимание, — с помощью открытой ладони.

3. Не забывайте благодарить работников сферы услуг

Одним из забытых правил хорошего тона стала банальная благодарность. Фото © Unsplash

И пусть работа этих людей заключается в том, чтобы разными способами помогать вам, это ещё не значит, что стоит забывать о простой вежливости. Купили что-то на кассе — поблагодарите, помог консультант найти нужное — тоже скажите спасибо. У людей на подобных должностях и так хватает нервов и стресса. Немного добрых слов поднимут настроение и вам, и им.

4. Здоровайтесь, входя в помещение

Некоторые не любят привлекать лишнее внимание, потому игнорируют это правило этикета. Но, вообще-то, если заходите в помещение, должны поздороваться. А не ждать, пока к вам кто-то обратится первым или сидеть в полной тишине. Это одна из самых распространённых ошибок, которую люди допускают при общении друг с другом в офисах. Вы же не хотите обидеть коллег?

5. Извиняйтесь, если наступили кому-то на ногу

Бывают такие казусы, да. Незнакомцу на улице, в транспорте или в офисном лифте можно случайно наступить на ногу, задеть локтем или даже врезаться в кого-то. Не стоит делать удивлённое лицо и восклицать "Ой!". С лёгкой улыбкой "пострадавшему" прямо скажите: "Прошу прощения". Вряд ли в ответ вы услышите что-то негативное. Человек ведь понимает, что вы сделали ему неприятно не специально. Зато, извинившись, вы покажите себя человеком воспитанным и знающим основы этикета.

6. В деловой переписке всегда обращайтесь по имени

Одно из самых простых правил этикета, которым следует пользоваться всем, — обращаться в переписке к собеседнику по имени. Фото © Unsplash

Современный мир практически полностью перебрался в Интернет, где люди со всего света решают множество задач, и постепенно правила этикета адаптируются под новую реальность. Если вы пишете в мессенджере или электронном письме сотруднику или руководителю, начинать важно с обращения к человеку по имени, а может и отчеству, в зависимости от того, как у вас принято. Если адресатов много, используйте ёмкое "коллеги".

7. Если вы мужчина, заходите в лифт первым