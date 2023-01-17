7 историй про беременность, после которых захочется скорее поднимать демографию в стране

"Давным-давно: я беременная, пузико видно, но ещё не последние месяцы. Весна, иду в расстёгнутом по случаю тепла плаще. Сзади догоняет парень: "Девушка, такие ножки не должны пройти мимо! Давайте познакомимся!" Поворачиваюсь к нему своим временно увеличенным организмом. Пауза. "Ой, я вижу, с вами кто-то уже познакомился..." Постояли рядом, поржали и разошлись каждый по своим делам", — SvetikTik1.

"Летом 2011-го моя супруга очень боялась идти в женскую консультацию и взяла меня с собой — для храбрости. Сидим в очереди. Половина беременных на поздних сроках тоже пришли с мужьями, так как суббота. Кроме нас ещё одна пара со стройной женщиной, видимо, тоже из-за бесплодия пришли. Вдруг из кабинета гинеколога выбежала упитанная девушка со счастьем на лице, выхватила из сумочки телефон, набрала быстрым набором и заорала в трубку: "Антон, это не беременность, а ожирение!" В ответ раздалось буквально хоровое ржание всех беременных. Некоторые даже едва со стульев не сползали. Подруга Антона бросилась к выходу, запнулась, но быстро выскочила вон", — aleks177.

Фото © Pikabu / SerGOST

"Есть у меня дочь, которой через пару недель исполнится 14 лет, но выглядит старше своих лет. Заболело у неё горло, и мне было поручено купить таблетки. Купил, рассасывает она таблетку, а я вслух читаю инструкцию: "ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ: беременность и лактация". Смотрю — при этих словах ребёнок напрягается. Глядя на такую реакцию, уже очень и очень сильно начинаю нервничать я, не хочу ещё становиться дедушкой. Аккуратно интересуюсь, что это у тебя такая реакция? И получаю следующий ответ: "Чаще всего пишут тошнота там или слабость, головокружение, учащённое сердцебиение, но чтоб беременность?" Ребёнок перепутал понятия ПОБОЧНЫЕ ДЕЙСТВИЯ и ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. А мне чуть плохо не стало", — panzermarder.

"Жена на шестом месяце беременности. Всегда было интересно читать истории про беременных дам, и мою семью это не обошло. Итак, самые неожиданные причины, почему моя жена заплакала: приготовила очень вкусную картошку в духовке, и ей так понравилось, к тому же после обеда ещё чуть-чуть осталось;

просто так, накатило;

смотрела видосы в соцсетях, однажды они так её насмешили до слёз, что после смех плавно перетёк в плач;

после стерилизации собаки (девочка). Сказала собаке: "Теперь в этом доме только у меня будут дети" в шутку, но сама расплакалась от жалости к четырёхлапой", — Mr.Orlov.

"Хожу по симпозиумам серьёзной научной конференции в Москве, вся такая беременная, круглая, переваливаюсь. Докладчики — люди сплошь уважаемые, в регалиях, разговоры в кулуарах про предзащиты, авторефераты и рецензии. Все максимально серьёзны. И тут подходит ко мне участница конференции и говорит драматичным шёпотом: "Разрешите, пожалуйста, вас попросить об одолжении… Я тоже хочу забеременеть… А для этого (есть такая примета) мне должна другая беременная дать пинок". Пинок, Карл! Ну мне-то не жалко, отошли с девушкой в закуток, пропустили мимо пару проходящих на серьёзных щах делегатов. Когда их шаги стихли, она повернулась ко мне задом, ну и я каааак дам коленом ей под зад! От души. Пожелали друг другу удачи: я ей — забеременеть, она мне — удачно родить. Вернулись в конференц-зал с улыбкой, приняли серьёзные выражения лиц и досидели научную часть как ни в чём не бывало. Надеюсь, всё у неё получится", — AlinaMalinovna.

Фото © Pikabu / theAbnormal

"В связи с беременностью к супруге часто подкатывают беспардонные мадамы с целью потрогать живот. А благоверная моя вообще людей не очень любит, а уж чтобы малознакомые трогали, ещё и за живот... И вот очередная попытка. — Ой, а можно подержаться за животик? — Зачем? — На удачу! Тоже забеременеть пытаюсь. — Чтобы забеременеть, нужно трогать не живот, а мужские письки. Не трогайте меня, пожалуйста! Поделилась опытом, блин..." — tvoycowboy.