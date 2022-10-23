10 смешных историй о беременных, после которых поверишь, что мозги и правда могут разжижаться

"По поводу пристрастий или неожиданных желаний есть история, рассказанная мамой. Ей было лет 12, отправили её в магазин. Стоит она в очереди, заходит беременная женщина и со слезами на глазах просит людей, чтобы её пропустили вперёд. Её, конечно же, пропускают. Она просит у продавца селёдку. Раньше, да и сейчас, в некоторых небольших магазинах продавали целую рыбину засоленной сельди. Вот такую рыбку женщина и попросила. Расплатилась, отошла в сторону и просто съела её ЦЕЛИКОМ. Хвост и голову сложила в пакет и тут же в урну выбросила. Мама говорит, тогда так офигела, что забыла, зачем в очереди стояла. Предположу, что женщине просто не хватало каких-то витаминов, были 70-е годы, тогда никаких витаминных комплексов для беременных не было", — clubnika1992.

"Мама — женщина хрупкая, ростом всего 155 см. Отец, когда она была на восьмом месяце беременности, ушёл в плавание, поэтому она осталась одна в чужом городе. В один прекрасный момент мама поняла, что ей не нравится обстановка в комнате, и решила это изменить. За два дня переклеила обои, передвинула всю мебель и починила детскую кроватку. Папа был в шоке и вспомнил весь русский мат, ведь двухметровый шкаф он сам передвигал с огромным трудом. Женщины порой удивляют своими поступками. А беременные женщины ещё больше", — Палата № 6.

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"Время за полночь, внезапный стук в дверь. Смотрю в глазок — там сосед, аж дрожит. Открываю. Рассказывает: его беременная жена посмотрела сериал, где другой беременной женщине захотелось понюхать подвал. И теперь ей тоже нужно понюхать подвал. Сосед попросил меня помочь сломать замок. Говорю: "Сейчас пойду в гараж и возьму инструмент". Но брать не стал, а набрал ему пакет песка из мешка, купленного в строймаге. Сказал пересыпать в тазик и залить тёплой водой — будет жене "запах подвала". Преступление осталось на этапе замысла: жену соседа запах из тазика удовлетворил, его нервы были сохранены", — RzhavyjVerstak.

"Проснулся как-то ночью от громкого стука. Нашёл свою беременную жену сидящей возле морозилки и долбящей лёд. Говорит, захотелось холодного кофе, а льда в формочках не оказалось, ждать, пока вода замёрзнет, долго, поэтому пришлось добывать его таким способом. И это только четвёртый месяц! Боюсь представить, что будет дальше", — Палата № 6.

"Подруга пришла на консультацию к гинекологу. Хотела сделать УЗИ. Врач её спрашивает: "Какой у вас сейчас месяц?" Подруга отвечает: "У меня апрель, а у вас?" — YaroslavLada123.

"Когда я была беременна, видимо, у меня всё-таки произошло какое-то "разжижение мозга". В какой-то момент я решила, что электрочайник жрёт много энергии, и купила обычный. И три оставшихся месяца я заливала воду в чайник через носик, на чём свет ругая создателей этого девайса. Как же было неприятно осознать, что я столько времени не могла додуматься снять с него крышку!" — Helka.E.

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"Всё-таки беременность удивительно воздействует на женский мозг. Ходила тут на плановый осмотр, в коридоре медсестра утешает рыдающую женщину — судя по виду, месяце на восьмом. Сквозь всхлипы слышны причитания в стиле "да чем она лучше меня", из них становится примерно ясна причина слёз: видимо, возлюбленный оказался очередным вероломным козлом. Сочувственно вздыхаю и проскальзываю в кабинет. Но всё в этой жизни не так просто. Уже в конце приёма медсестра возвращается на своё место и крайне эмоционально обрисовывает нам с врачом ситуацию. Оказывается, пациентка в больнице пообщалась с соседкой по палате и выяснила, что ту врач считает прямо беременной номер один, а бедняжка ей, мол, в подмётки не годится и вообще на пятом месте! В каком таком рейтинге, спросите вы? На обменной карте несчастной, сразу на титульном листе, красовалась унизительная надпись "Индивидуальная карта беременной № 5", — M0rkovka.

"Я в беременность надевала одежду в несколько слоёв. Чаще всего сочетание майка, кофта с длинным рукавом, футболка (обязательно закрывающая попу), жилетка/накидка, шарф, флиска, куртка. Фиг знает, что это было: ни до, ни после за мной такого не наблюдалось, обычно варианта футболка/кофта или свитер/куртка (в зависимости от времени года) мне хватает. А тут прямо некомфортно себя чувствовала, если на мне было слишком мало одежды. После родов всё прошло, а потом вторая беременность — и то же самое. Вот это был действительно каприз, потому что не поддавался никакой логике, и объяснения я так и не нашла", — Аноним.

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"С женского форума: "Девочки, подскажите, а то я так волнуюсь! Я на восьмом месяце, а нужно удалять зуб. Не скажется ли это на ребёночке, не родится ли уродцем, с личиком может что-то случиться? Кто-нибудь удалял зуб во время беременности? А то я паникую!" Комментарий: "У меня знакомая удаляла зуб во время беременности, так ребёнок родился без зубов", — PivBear.