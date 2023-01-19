42-летняя певица Слава впервые станет бабушкой

Ни Саша, ни её мама Слава пока не делились с подписчиками радостной информацией о пополнении в семействе. Животик у девушки пока небольшой, потому ей до последнего удавалось скрывать интересное положение. "Ребята очень счастливы, они готовы к расширению семьи, потому что уже давно ведут себя как семья. <...> Сейчас Саша и Андрей живут в довольно небольшой квартире, делают там ремонт и планируют в ближайшее время улучшить условия — приобрести жильё попросторнее", — рассказали люди из окружения Морозовой и Дедова.