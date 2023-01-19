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19 января, 10:57

42-летняя певица Слава впервые станет бабушкой

Журналисты узнали, что 24-летняя дочь артистки Саша Морозова находится на седьмом месяце беременности. В конце ноября девушка вышла замуж за своего молодого человека Андрея.

<p>Саша Морозова и певица Слава. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / sasha_morozova_who_is</p>

Саша Морозова и певица Слава. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / sasha_morozova_who_is

Певица Анастасия Сланевская, известная как Слава, через пару месяцев станет бабушкой. Её старшая дочь Саша Морозова ждёт ребёнка от Андрея Дедова. Как пишет "СтарХит" со ссылкой на окружение пары, малыш появится на свет в марте – апреле.

Ни Саша, ни её мама Слава пока не делились с подписчиками радостной информацией о пополнении в семействе. Животик у девушки пока небольшой, потому ей до последнего удавалось скрывать интересное положение. "Ребята очень счастливы, они готовы к расширению семьи, потому что уже давно ведут себя как семья. <...> Сейчас Саша и Андрей живут в довольно небольшой квартире, делают там ремонт и планируют в ближайшее время улучшить условия — приобрести жильё попросторнее", — рассказали люди из окружения Морозовой и Дедова.

Кто родится у певицы Славы — внук или внучка — пока неизвестно, пол ребёнка будущие мама и папа не узнавали. Беременность Морозовой ведут врачи элитной московской клиники.

Певица Слава утёрла нос завистникам, показав абсолютно голую себя после липосакции

Певица Слава утёрла нос завистникам, показав абсолютно голую себя после липосакции

Напомним, Андрей и Саша вместе восемь лет, за это время расставались не меньше четырёх раз и даже расходилась на год, но любовь победила. В ноябре 2022-го парочка сыграла свадьбу.

Марта Белова

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