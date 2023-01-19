10 тату, вдохновлённых советскими мультиками, которые каждого вернут в детство

Молодёжь тоже обожает советские мультики! Честно-честно! Да, многие родились спустя десятилетия после премьер. Но, как и мы, пересматривают эти шедевры и даже набивают тату с любимыми героями.