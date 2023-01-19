10 тату, вдохновлённых советскими мультиками, которые каждого вернут в детство
Молодёжь тоже обожает советские мультики! Честно-честно! Да, многие родились спустя десятилетия после премьер. Но, как и мы, пересматривают эти шедевры и даже набивают тату с любимыми героями.
Винни Пух и подозрительные пчёлы из мультфильма "Винни Пух" 1969 года
Фото © Pikabu / MYXN4
Котёнок из мультика "Как стать большим" 1967 года
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Карлсон из советского мультика "Малыш и Карлсон" 1968 года
Главный герой мультфильма "Котёнок по имени Гав" 1976 года
Мальчик Вова из мультика "Вовка в Тридевятом царстве" 1965 года
Бонифаций из мультфильма "Каникулы Бонифация" 1965 года
Волк из мультсериала "Ну, погоди!" 1969 года
Фото © Pikabu / vad33671477
Женщина-рыба из мультфильма "В синем море, в белой пене" 1984 года
Заставка из советского детского мультипликационного журнала "Весёлая карусель"
Фото © Pikabu / Psycho007
Лев из мультсериала "Ну, погоди!" 1969 года
Pikabu / Dokhanter1, vad33671477