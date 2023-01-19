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19 января, 09:55

10 тату, вдохновлённых советскими мультиками, которые каждого вернут в детство

Молодёжь тоже обожает советские мультики! Честно-честно! Да, многие родились спустя десятилетия после премьер. Но, как и мы, пересматривают эти шедевры и даже набивают тату с любимыми героями.

Винни Пух и подозрительные пчёлы из мультфильма "Винни Пух" 1969 года

Фото © Pikabu / MYXN4

Фото © Pikabu / MYXN4

Котёнок из мультика "Как стать большим" 1967 года

Фото © Pikabu / metalslayer777, Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / dennygera

Фото © Pikabu / metalslayer777, Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / dennygera

Карлсон из советского мультика "Малыш и Карлсон" 1968 года

Фото © Pikabu / Dokhanter1

Фото © Pikabu / Dokhanter1

Главный герой мультфильма "Котёнок по имени Гав" 1976 года

Фото © Pikabu / Dokhanter1

Фото © Pikabu / Dokhanter1

Мальчик Вова из мультика "Вовка в Тридевятом царстве" 1965 года

Фото © Pikabu / Dokhanter1

Фото © Pikabu / Dokhanter1

Бонифаций из мультфильма "Каникулы Бонифация" 1965 года

Фото © Pikabu / metalslayer777

Фото © Pikabu / metalslayer777

Волк из мультсериала "Ну, погоди!" 1969 года

Фото © Pikabu / vad33671477

Фото © Pikabu / vad33671477

Женщина-рыба из мультфильма "В синем море, в белой пене" 1984 года

Фото © Pikabu / metalslayer777

Фото © Pikabu / metalslayer777

Заставка из советского детского мультипликационного журнала "Весёлая карусель"

Фото © Pikabu / Psycho007

Фото © Pikabu / Psycho007

Лев из мультсериала "Ну, погоди!" 1969 года

Фото © Pikabu / metalslayer777

Фото © Pikabu / metalslayer777

10 человек поделились своими первыми татуировками, и это вдохновение для пока не решившихся

10 человек поделились своими первыми татуировками, и это вдохновение для пока не решившихся

Обложка ©

Pikabu / Dokhanter1, vad33671477

Сергей Трофимов

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