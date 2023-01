Диетолог призвала отказаться от алкоголя и сахара, чтобы сбросить лишние килограммы

Чтобы похудеть, нужно есть больше белковой пищи, а также пить меньше алкоголя. Об этом рассказала диетолог Мелисса Митри. В беседе с изданием Eat This, Not That! специалист перечислила правила, которые могут помочь сбросить вес. Например, она считает, что диета с высоким содержанием белка в данном случае очень эффективна. К тому же так можно дольше ощущать сытость.