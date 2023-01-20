До 30 бойцов потеряла за последние сутки украинская армия на Купянском направлении в Харьковской области. Именно там подразделения 14-й и 92-й механизированных бригад ВСУ столкнулись с огнём артиллерии и авиации Западного военного округа, сообщил официальный представитель МО РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"На Купянском направлении армейской авиацией и артиллерией Западного военного округа нанесено огневое поражение подразделениям 14-й и 92-й механизированных бригад ВСУ в районах населённых пунктов Тимковка, Табаевка и Берестовое Харьковской области", — сказал Конашенков.

Помимо живой силы также были уничтожены две бронемашины, два пикапа и пара гаубиц — Д-20 и Д-30.