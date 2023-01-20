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Опубликовано 20 января 2023, 11:05

За сутки российские военные уничтожили до 30 бойцов ВСУ на Купянском направлении

До 30 бойцов потеряла за последние сутки украинская армия на Купянском направлении в Харьковской области. Именно там подразделения 14-й и 92-й механизированных бригад ВСУ столкнулись с огнём артиллерии и авиации Западного военного округа, сообщил официальный представитель МО РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"На Купянском направлении армейской авиацией и артиллерией Западного военного округа нанесено огневое поражение подразделениям 14-й и 92-й механизированных бригад ВСУ в районах населённых пунктов Тимковка, Табаевка и Берестовое Харьковской области", — сказал Конашенков.

Помимо живой силы также были уничтожены две бронемашины, два пикапа и пара гаубиц — Д-20 и Д-30.

Украинская армия понесла серьёзные потери на одном из участков фронта
Украинская армия понесла серьёзные потери на одном из участков фронта

Накануне Лайф сообщал, что украинская армия в очередной раз потерпела разгром на Краснолиманском направлении, потеряв за сутки до 60 бойцов.

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vk.com / Минобороны России

Максим Плетнёв
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