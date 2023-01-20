В Херсонской области сбит вертолёт Ми-8 украинских ВС

Истребительная авиация ВКС РФ сбила в Херсонской области украинский вертолёт Ми-8, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"Истребительной авиацией ВКС России в районе населённого пункта Посад-Покровское Херсонской области сбит в воздухе вертолёт Ми-8 Воздушных сил Украины", — заявил представитель ведомства.

Ранее Лайф сообщал, что в небе над ДНР российская авиация сбила украинский штурмовик Су-25.