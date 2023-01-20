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Опубликовано 20 января 2023, 11:07

В Херсонской области сбит вертолёт Ми-8 украинских ВС

Минобороны: Авиация ВКС РФ сбила украинский вертолёт Ми-8 в Херсонской области

Истребительная авиация ВКС РФ сбила в Херсонской области украинский вертолёт Ми-8, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"Истребительной авиацией ВКС России в районе населённого пункта Посад-Покровское Херсонской области сбит в воздухе вертолёт Ми-8 Воздушных сил Украины", — заявил представитель ведомства.

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Ранее Лайф сообщал, что в небе над ДНР российская авиация сбила украинский штурмовик Су-25.

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Артур Белкин
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