ВСУ за сутки понесли серьёзные потери на Запорожском направлении

За минувшие сутки ВСУ потеряли до 90 бойцов на Запорожском направлении, сообщил во время брифинга официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"Общие потери противника за сутки [на Запорожском направлении] составили до 90 украинских военнослужащих убитыми и ранеными", — отметил Конашенков.

Кроме того, украинские военные лишились четырёх боевых бронемашин, трёх автомобилей, двух гаубиц Д-20 и Д-30, а также потеряли гаубицу "Акация".