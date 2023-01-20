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20 января, 11:23

ВСУ за сутки понесли серьёзные потери на Запорожском направлении

Минобороны РФ: ВСУ потеряли до 90 человек на Запорожском направлении за последние сутки

За минувшие сутки ВСУ потеряли до 90 бойцов на Запорожском направлении, сообщил во время брифинга официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"Общие потери противника за сутки [на Запорожском направлении] составили до 90 украинских военнослужащих убитыми и ранеными", — отметил Конашенков.

Кроме того, украинские военные лишились четырёх боевых бронемашин, трёх автомобилей, двух гаубиц Д-20 и Д-30, а также потеряли гаубицу "Акация".

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Ранее Лайф сообщал, что российские военные ликвидировали самоходную артиллерийскую установку (САУ) М109 Paladin производства США на Херсонском направлении.

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Getty Images / Spencer Platt

Артур Белкин

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