В Иванове ветеринары провели операцию джунгарскому хомячку со сломанной лапкой

В Иванове врачи ветеринарной клиники сделали хомяку операцию на лапке. Об этом пишет издание Ivanovo News.

Трёхмесячный джунгарский хомячок поступил к ветеринарам с подозрением на вывих. Однако рентген показал перелом лапки. Было решено делать операцию под наркозом.

"Из-за маленького размера питомца единственным вариантом лечения было наложение иммобилизирующей повязки. Операция длилась примерно 10–15 минут. Сложность — в размерах пациента. Вес хомяка 25 г. У нас есть оснащение — газовая анестезия, и для таких экзотических пациентов наркоз этот самый оптимальный", — рассказала главный ветеринарный врач клиники Нелли Круглова.

После операции хомяка отпустили на реабилитацию домой. На шею ему надели специальный воротник, чтобы он не повредил повязку. Теперь хозяевам предстоит внимательно следить за грызуном до тех пор, пока лапка не заживёт.