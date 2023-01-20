Названы фантастические свойства кофе, узнав о которых, вы тут же заварите себе чашечку

Терапевт и диетолог медцентра "СМ-Клиника" Елена Тихомирова рассказала в беседе с Лайфом, что кофе улучшает настроение, прогоняет усталость и сонливость, а также повышает умственную работоспособность и креативность. Однако на этом его полезные свойства не заканчиваются.

Специалист отметила, что эффект воздействия кофе на организм в первую очередь обусловлен психостимулирующий веществом — кофеином. Он же может сказываться как положительно, так и отрицательно.

"Кофеин оказывает возбуждающее действие на нервную систему: улучшает настроение, обостряет внимание, ускоряет реакции, прогоняет сонливость и усталость, повышает физическую и умственную работоспособность", — рассказала она.

В кофе также содержится множество полезных веществ, количество которых может отличаться в зависимости от сорта и способа приготовления напитка. В нём есть в большом объёме и природные антиоксиданты, помогающие бороться со свободными радикалами, разрушающими организм. Как объяснила врач, кофеин является естественным аноретиком — подавителем аппетита. Благодаря ему ускоряется обмен веществ, улучшается питание почек. Кофеин также влияет на способность мозга креативно мыслить, положительно сказывается на интеллекте.

"Кофеин оказывает мягкое противоотёчное и диуретическое действие, поэтому при сильных отёках и задержке воды в организме кофе может помочь её вывести. Кофе ускоряет сердечный ритм, поэтому полезен людям с низким кровяным давлением или медленным сердечным ритмом", — отметила Тихомирова.

При этом в день можно выпивать не больше 400 миллиграммов кофеина, а это три-четыре чашки кофе. В противном случае повышенная доза может привести к определённым побочным эффектам. Не секрет, что кофеинсодержащие напитки повышают артериальное давление и способны вызвать тахикардию.

"В редких случаях кофе действительно может повысить давление, но только при злоупотреблении этим напитком или при наличии повышенной чувствительности к кофеину, которая встречается крайне редко", — объяснила врач.