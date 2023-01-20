Названы фантастические свойства кофе, узнав о которых, вы тут же заварите себе чашечку
Врач Тихомирова: Кофе влияет на творческое мышление и оказывает противоотёчное действие
Терапевт и диетолог медцентра "СМ-Клиника" Елена Тихомирова рассказала в беседе с Лайфом, что кофе улучшает настроение, прогоняет усталость и сонливость, а также повышает умственную работоспособность и креативность. Однако на этом его полезные свойства не заканчиваются.
Специалист отметила, что эффект воздействия кофе на организм в первую очередь обусловлен психостимулирующий веществом — кофеином. Он же может сказываться как положительно, так и отрицательно.
"Кофеин оказывает возбуждающее действие на нервную систему: улучшает настроение, обостряет внимание, ускоряет реакции, прогоняет сонливость и усталость, повышает физическую и умственную работоспособность", — рассказала она.
В кофе также содержится множество полезных веществ, количество которых может отличаться в зависимости от сорта и способа приготовления напитка. В нём есть в большом объёме и природные антиоксиданты, помогающие бороться со свободными радикалами, разрушающими организм. Как объяснила врач, кофеин является естественным аноретиком — подавителем аппетита. Благодаря ему ускоряется обмен веществ, улучшается питание почек. Кофеин также влияет на способность мозга креативно мыслить, положительно сказывается на интеллекте.
"Кофеин оказывает мягкое противоотёчное и диуретическое действие, поэтому при сильных отёках и задержке воды в организме кофе может помочь её вывести. Кофе ускоряет сердечный ритм, поэтому полезен людям с низким кровяным давлением или медленным сердечным ритмом", — отметила Тихомирова.
При этом в день можно выпивать не больше 400 миллиграммов кофеина, а это три-четыре чашки кофе. В противном случае повышенная доза может привести к определённым побочным эффектам. Не секрет, что кофеинсодержащие напитки повышают артериальное давление и способны вызвать тахикардию.
"В редких случаях кофе действительно может повысить давление, но только при злоупотреблении этим напитком или при наличии повышенной чувствительности к кофеину, которая встречается крайне редко", — объяснила врач.
Ранее Тихомирова объяснила, как не посадить здоровье при ежедневном употреблении кофе. Врач отметила, что желающим похудеть лучше отдать предпочтение обычному чёрному кофе без сахара. Если такой напиток не по вкусу, то можно добавить немного молока.