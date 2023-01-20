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Регион
Опубликовано 20 января 2023, 14:43

В Госдуме назвали коллекторов "раковой опухолью" на теле общества

Депутат ГД Нилов выступил за запрет коллекторов в РФ из-за "бандитских методов"

Систему коллекторов нужно запретить в России, так как её представители используют бандитские методы взыскания долгов и являются "раковой опухолью" на теле общества. Об этом RT заявил председатель Комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

"Коллекторы — это неудавшийся эксперимент, который превратился в "раковую опухоль" на теле нашего общества, и для спасения общества нет другого варианта, кроме как вырезать её. Сколько бы её ни "лечили" отдельными законодательными решениями, сколько бы ни пытались призывать вести эту деятельность корректно и цивилизованно, не получается", — отметил Нилов.

По словам парламентария, в России и без того есть немало способов взыскания долгов, таких как служба судебных приставов, сами суды или же система гражданско-правовых отношений. Однако недопустимо позволять издевательства над гражданами, что зачастую делали коллекторы.

Россиянам предложили дать право жаловаться на коллекторов через "Госуслуги"
Россиянам предложили дать право жаловаться на коллекторов через "Госуслуги"

Как ранее сообщал Лайф, депутаты фракции ЛДПР в Государственной думе разработали проект закона, запрещающего работу коллекторских агентств.

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ТАСС / Владимир Саяпин

Артур Белкин
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