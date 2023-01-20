В Госдуме назвали коллекторов "раковой опухолью" на теле общества

Систему коллекторов нужно запретить в России, так как её представители используют бандитские методы взыскания долгов и являются "раковой опухолью" на теле общества. Об этом RT заявил председатель Комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

"Коллекторы — это неудавшийся эксперимент, который превратился в "раковую опухоль" на теле нашего общества, и для спасения общества нет другого варианта, кроме как вырезать её. Сколько бы её ни "лечили" отдельными законодательными решениями, сколько бы ни пытались призывать вести эту деятельность корректно и цивилизованно, не получается", — отметил Нилов.

По словам парламентария, в России и без того есть немало способов взыскания долгов, таких как служба судебных приставов, сами суды или же система гражданско-правовых отношений. Однако недопустимо позволять издевательства над гражданами, что зачастую делали коллекторы.