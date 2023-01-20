Какие анализы нужно сдать до 30 лет, чтобы избежать онкологии — советы врача

Россиянам перечислили анализы, которые необходимо сдать до 30 лет, чтобы исключить онкологические заболевания. Причём все эти исследования можно сделать в поликлинике по полису ОМС, рассказала в беседе с порталом E1.ru заместитель главврача по поликлинической работе больницы № 24, кандидат медицинских наук Ирина Ялаева.

Во-первых необходимо сдать общий развёрнутый анализ крови, который покажет, нет ли у пациента анемии и В12-дефицитной анемии, дефицита железа. Также с его помощью можно заподозрить наличие хронического очага инфекции, повышающего скорость оседания эритроцитов, объяснила специалист. Требуется и биохимический анализ крови для оценки работы почек и печени. Рекомендуется и вовсе сдать липидный спектр, то есть на общий холестерол, липопротеины высокой и низкой плотности.

Нужна и флюорография грудной клетки для выявления злокачественной опухоли или туберкулёза на ранней стадии, когда заболевание протекает бессимптомно. Также следует сдать ЭКГ и УЗИ сердца. Это важно, поскольку в последние годы стали молодеть сердечно-сосудистые заболевания. Вместе с тем рекомендуется осмотр родинок для профилактики мелономы — одного из самых агрессивных видов рака.

Кроме того, женщинам необходимо ежегодно посещать гинеколога для профилактики рака шейки матки и других заболеваний. Так, следует сдать анализы на онкоцитологию, микрофлору, а также не забывать о ЗППП. Россиянам до 30 лет, перенёсшим ковид в средней или тяжёлой форме, ещё необходимо сделать рентген и КТ грудной клетки, чтобы оценить работу лёгких и степень их повреждения вирусом. Этим же пациентам следует сделать УЗИ вен нижних конечностей. Это необходимо для оценки структуры и проходимости вен и проверки на наличие тромбов, объяснила Ялаева.