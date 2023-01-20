Жительница Череповца пыталась поджечь банк по наводке обманувших её мошенников
Мошенники заставили жительницу Череповца перевести им 170 тысяч рублей, а после отправили поджигать банк, заявив, что только так можно вернуть сбережения. Об этом Лайфу сообщил источник.
По нашим данным, 36-летняя женщина стала жертвой обычных телефонных разводил, которым и перевела средства на неизвестный счёт. Когда злоумышленники поняли, что с пострадавшей больше нечего брать, предложили ей пойти на преступление — купить легковоспламеняющуюся жидкость, пойти к офису банка и сжечь его.
В итоге жительница Череповца, которая к тому же молодая мама, взяла своего месячного ребёнка, зажигательную смесь и отправилась поджигать офис ВТБ. К счастью, горе-преступницу успели остановить: её заметил прохожий, отобрал зажигалку и вызвал полицейских. Правоохранители проводят проверку.
Ранее Лайф сообщал о том, что в Москве мошенники вынудили чирлидершу перевести им почти 900 тысяч рублей. Девушку убедили в том, что её могут привлечь к ответственности якобы за финансирование Украины.
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