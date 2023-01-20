Жительница Череповца пыталась поджечь банк по наводке обманувших её мошенников

Мошенники заставили жительницу Череповца перевести им 170 тысяч рублей, а после отправили поджигать банк, заявив, что только так можно вернуть сбережения. Об этом Лайфу сообщил источник.

По нашим данным, 36-летняя женщина стала жертвой обычных телефонных разводил, которым и перевела средства на неизвестный счёт. Когда злоумышленники поняли, что с пострадавшей больше нечего брать, предложили ей пойти на преступление — купить легковоспламеняющуюся жидкость, пойти к офису банка и сжечь его.

В итоге жительница Череповца, которая к тому же молодая мама, взяла своего месячного ребёнка, зажигательную смесь и отправилась поджигать офис ВТБ. К счастью, горе-преступницу успели остановить: её заметил прохожий, отобрал зажигалку и вызвал полицейских. Правоохранители проводят проверку.