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20 января, 11:41

Бывшие узники фашизма призвали переименовать Волгоград в Сталинград

Международный союз бывших малолетних узников фашизма призвал вернуть Волгограду историческое название Сталинград. Соответствующую просьбу организация направила зампреду Совета безопасности РФ Дмитрию Медведеву и главе Волгоградской области Андрею Бочарову, сообщает РИА "Новости".

Авторы обращения подчеркнули, что героическое название Сталинград прочно вошло в историю Великой Отечественной войны, а также навсегда осталось в сердцах защитников Родины тех времён и защитников, которые сегодня сражаются с неофашистами. По мнению общественников, идея переименования города особенно актуальна в этом году в связи с 80-летием победы Советской армии в Сталинградской битве.

"Во имя будущего нашей Родины и её героического народа настал момент принятия важного и необходимого решения жителей, руководства города и государства — в память об исторической Сталинградской битве вернуть городу его имя, ставшее известным всему миру", — говорится в письме союза.

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Ранее Лайф сообщал, что в Госдуму внесли законопроект о новой выплате для ветеранов ВОВ. В случае утверждения её будут получать участники, инвалиды войны, лица, награждённые знаками "Житель блокадного Ленинграда" и "Житель осаждённого Севастополя", а также вдовы военнослужащих, погибших в период с 1941 по 1945 год.

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ТАСС / Дмитрий Рогулин

Наталья Исакова

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