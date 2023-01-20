Бывшие узники фашизма призвали переименовать Волгоград в Сталинград

Международный союз бывших малолетних узников фашизма призвал вернуть Волгограду историческое название Сталинград. Соответствующую просьбу организация направила зампреду Совета безопасности РФ Дмитрию Медведеву и главе Волгоградской области Андрею Бочарову, сообщает РИА "Новости".

Авторы обращения подчеркнули, что героическое название Сталинград прочно вошло в историю Великой Отечественной войны, а также навсегда осталось в сердцах защитников Родины тех времён и защитников, которые сегодня сражаются с неофашистами. По мнению общественников, идея переименования города особенно актуальна в этом году в связи с 80-летием победы Советской армии в Сталинградской битве.

"Во имя будущего нашей Родины и её героического народа настал момент принятия важного и необходимого решения жителей, руководства города и государства — в память об исторической Сталинградской битве вернуть городу его имя, ставшее известным всему миру", — говорится в письме союза.