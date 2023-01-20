Никакой соды, чеснока и зубных капель: Врач предостерёг от лечения кариеса народными методами

С кариесом рано или поздно сталкивался каждый человек, при этом некоторые пытаются справиться с проблемой народными средствами. Однако челюстно-лицевой хирург, имплантолог и пародонтолог Юлиана Романова в беседе с Лайфом предостерегла россиян от этого. Некоторые способы, по её словам, могут оказаться не только бесполезными, но и вредными.

Так, панацеей многие пациенты считают чеснок. Одни приматывают скотчем или пластырем зубчик чеснока к запястью, противоположному от зуба, который болит, и ходят с ним сутки. Другие же измельчают продукт, кладут его в кариозную полость и ходят так несколько дней, надеясь, что всё пройдет. Однако оба способа, как подчеркнула наша собеседница, совсем не работают. Другие пациенты считают, что такое популярное народное средство, как сода, вылечит все болячки. При этом Романова отметила, что содовое полоскание не только бесполезный способ вылечить кариес, но ещё и опасный.

У нас народ очень любит делать это — содовое полоскание и содовые ванночки. То есть берётся чайная или столовая ложка соды в зависимости от того, что и где кто прочитал, разводится на стакан тёплой воды. Это не помогает в случаях с кариесом, это помогает при пародонтальных абсцессах, а во всех остальных ситуациях это бесполезно. Если это делать регулярно, можно заработать гастрит Юлиана Романова Челюстно-лицевой хирург, имплантолог и пародонтолог

Вместе с тем, по словам нашей собеседницы, люди сейчас активно начали принимать зубные капли, которые, по сути, являются аналогом настойки аира. Главные компоненты препарата — мятное масло, камфора и валерьянка. Однако рассчитывать, что это поможет вылечить кариес, не стоит, предупреждает стоматолог. Входящая в состав валерьянка обладает седативным эффектом, поэтому некоторые пациенты после использования капель перестают чувствовать острую боль и считают, что препарат якобы работает.

"Самое безобидное, с чем я сталкивалась, это точечный массаж за мочками ушей, который призван облегчить боль. Тоже не работает, но есть люди, которые активно себе трут и приходят тоже в таком состоянии, что обезболить их достаточно сложно. Ещё есть любители прополиса. Те, у кого его нет, используют мёд. А так как кариес связан с болями, возникающими при приёме сладкого, это вдвойне интересно — люди закладывают мёд в эти полости и говорят: "Вы знаете, так больно, но это потому, что он действует!" На кариозные процессы положительно он точно не влияет", — добавила Романова.

Ещё один распространённый способ народного лечения кариеса стоматолог назвала "пенсионерским". Специалист пояснила, что часто пожилые пациенты делают различные травяные отвары. Однако никакие травки или кора дуба никогда не вылечат кариес, подчеркнула врач. Тем не менее отвары ромашки или, к примеру, шалфея, по её словам, могут помочь при стоматитах и воспалительных процессах на слизистой. Дело в том, что эти растения обладают выраженными антисептическими свойствами и при полоскании рта действительно убивают микробы, резюмировала Романова.