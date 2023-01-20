Диетолог рассказала, о каких болезнях говорит желание съесть кислое

Сильная тяга к кислым продуктам может говорить о простуде или проблемах в работе желудочно-кишечного тракта. Об этом рассказала врач-терапевт, диетолог, доктор медицинских наук Маргарита Королёва. Она отметила, что желание съесть что-нибудь кисленькое указывает на дефицит витамина С. По её словам, этот витамин получить легко, если в рационе человека есть овощи и фрукты.

"Но он расходуется организмом очень быстро. Поэтому на кисленькое может потянуть в период ОРВИ или другого вирусного заболевания с повышенной температурой, когда потребность в витамине C резко повышается", — рассказала эксперт в беседе с "Москвой 24".

Также желание съесть кислое может быть признаком гастрита. Поскольку при этом заболевании снижается секреторная активность, а для переработки белка и лучшего пищеварения нужна соляная кислота, уточнила доктор.