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20 января, 11:48

Диетолог рассказала, о каких болезнях говорит желание съесть кислое

Диетолог Королёва назвала тягу к кислому признаком простуды и гастрита

Сильная тяга к кислым продуктам может говорить о простуде или проблемах в работе желудочно-кишечного тракта. Об этом рассказала врач-терапевт, диетолог, доктор медицинских наук Маргарита Королёва. Она отметила, что желание съесть что-нибудь кисленькое указывает на дефицит витамина С. По её словам, этот витамин получить легко, если в рационе человека есть овощи и фрукты.

"Но он расходуется организмом очень быстро. Поэтому на кисленькое может потянуть в период ОРВИ или другого вирусного заболевания с повышенной температурой, когда потребность в витамине C резко повышается", — рассказала эксперт в беседе с "Москвой 24".

Также желание съесть кислое может быть признаком гастрита. Поскольку при этом заболевании снижается секреторная активность, а для переработки белка и лучшего пищеварения нужна соляная кислота, уточнила доктор.

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Ранее Лайф публиковал рекомендацию Роспотребнадзора, который посоветовал в среднем есть пять раз в день. В ведомстве назвали это оптимальным режимом питания.

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Unsplash

Илья Суриков
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