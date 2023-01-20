Учёные научились определять предрасположенность детей к спорту по ДНК

Учёные из Дальневосточного федерального университета (ДФУ) начали определять у детей предрасположенность к спорту. Для этого они запустили программу тестирования "Генетика спорта", пишет пресс-служба вуза.

"Генетическое тестирование "Генетика спорта" — исследование мутаций в генах структуры мышц и энергообмена. <...> Результаты тестирования помогут в построении индивидуального и эффективного плана тренировок как профессиональным спортсменам, так и людям, следящим за своим здоровьем", — говорится в публикации.

Как объяснили специалисты, спортивные возможности человека определяются сочетанием генов, регулирующих деятельность мышечной, эндокринной, нервной и сердечно-сосудистой систем. Тестирование помогает точно определить, какими физическими качествами обладает ребёнок, подходящими для той или иной секции. Генетический анализ и расшифровка фрагментов ДНК занимают до двух дней с момента сдачи теста. Причём результаты остаются актуальными на всю жизнь. Указывается, что исследования проводятся в лаборатории ДНК-диагностики медицинского центра ДФУ.