Сомнолог: Сон начал укорачиваться с момента изобретения лампочки

Бессонница — это очень распространённое заболевание, с каждым этапом развития общества уровень его распространения растёт. Об этом в беседе с порталом РИАМО рассказал врач-сомнолог Максим Новиков.

Он пояснил, что современный человек всё чаще задерживается на работе, поэтому личная жизнь, домашние дела и досуг переносятся на более позднее время.

"Сон стал укорачиваться с момента изобретения лампочки, потому что мы можем за счёт света продлить свою активность в течение дня. Развитое общество требует того, чтобы мы были дольше на работе, дольше были активными", — говорит эксперт.

Сомнолог отметил, что самым оптимальным для взрослого человека остаётся регулярный восьмичасовой сон. Критический минимум — это шесть часов сна, меньше никак нельзя. Если человек долго не может уснуть или просыпается в ранние утренние часы, то у него, как правило, тревожное или депрессивное расстройство. Если он засыпает быстро, но по ночам очень часто просыпается, то это, скорее всего, связано с нарушением дыхания во сне. И то и другое — откровенно плохие варианты и требуют лечения.