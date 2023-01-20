Потеря влечения и отсутствие общения: 5 тревожных звоночков, которые говорят о скором разрыве

Спустя годы совместной жизни отношения в паре могут начать трещать по швам, и не всегда разрыв происходит по каким-либо очевидным причинам. Психолог, врач-психотерапевт Евгений Фомин рассказал, какие признаки указывают на то, что пара находится на грани расставания, и как это исправить.

Большую роль, как отметил эксперт, играет интимная жизнь. По его словам, снижение или полное отсутствие сексуального влечения между партнёрами явно говорит о том, что отношениям скоро придёт конец. Психолог подчеркнул, что если у мужчины и женщины нет заинтересованности в совместном проживании и они по какой-то причине терпят друг друга, то это выливается в последующие негативные эмоциональные реакции. Фомин отметил, что, как правило, в таких ситуациях один из партнёров уже принял решение о разрыве, но что-то его останавливает от этого шага. Он начинает раздражаться, чаще происходят конфликты и появляется обида по отношению друг к другу.

Специалист отметил: когда отношения близятся к завершению, мужчина и женщина начинают прокручивать в голове все старые обиды, чтобы найти всё больше причин для разрыва. О приближении расставания говорит и чувство разочарования в партнёре.

"Более того, человек может разочароваться в самом себе, в том, что он сделал неправильный выбор и потратил много времени", — уточнил Фомин в беседе с "Вечерней Москвой".

Ещё одним тревожным звоночком психолог назвал отсутствие общения. Он отметил, что близость у людей пропадает в тот момент, когда они начинают всё меньше разговаривать, перестают проводить вместе время, не строят совместные планы. В таком случае связи остаются только на бытовом уровне. Кроме того, говорят о скором расставании и надуманные причины. Как подчеркнул Фомин, чаще всего партнёры что-то недоговаривают друг другу и многое додумывают. По его словам, в какой-то момент люди начинают неверно интерпретировать и оценивать свой брак.

Однако решить проблемы может помочь разговор по душам. Благодаря обсуждению накопившихся проблем партнёры могут найти общий язык и понять друг друга. Например, мужчина может опровергнуть мысли женщины о том, что он её разлюбил, и привести нужные аргументы в свою пользу. Кроме того, можно обратиться к психологу.