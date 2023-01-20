В Зеленском не увидели соединительной силы, способной консолидировать всех украинцев

Украинское общество расколото и не консолидировано полностью вокруг президента Владимира Зеленского. Таким мнением с Лайфом поделился политолог, член экспертного клуба "Дигория" Гарник Туманян, отметив, что жителям Незалежной нужен диалог.

"Нет той соединительной силы, которая способна сформировать консенсус среди украинцев как внутри государства, так и за его пределами. Виктор Медведчук в своей статье говорит о том, что население расколото и неоднородно в постулируемой властями и провластными СМИ поддержке продолжения боевых действий", — сказал эксперт.

Он считает, что "партия войны" абсолютно бесперспективна как актор консолидации общества. По мнению политолога, нынешнее руководство Украины держится лишь на власти, деньгах и страхе.

"Сам украинский кризис затягивается и будет затягиваться только ради получения очередных финансовых благ украинскими и западными элитами", — указал Туманян.

В то же время "партия мира" состоит не только из покинувших страну людей, оппозиции, электората бывшего президента Украины Виктора Януковича и Медведчука, убеждён специалист. Он считает, что в её состав входят и те, кто сначала поверил в мирные лозунги экс-лидера Незалежной Петра Порошенко, а затем в ложь Зеленского о стремлении "наказать" предшественника за то, что тот не смог достичь мира.

"Александр Дудчак справедливо заметил, что Зеленский не представляет всю Украину, он представляет лишь некоторую группу лиц, преследующих цель удовлетворить собственные интересы и амбиции", — отметил политолог.

В связи с этим растёт необходимость поиска путей для создания диалога внутри самой Украины, заключил он.