"Что-то невероятное": Учёные нашли гробницу с мумиями крокодилов

На юге Египта в Куббат аль-Хаве исследователи обнаружили гробницу с мумифицированными крокодилами. Как пишет Heritage Daily, там найдено пять полных мумий животных и ещё пять частичных — в виде черепов.

Гробница в Египте с мумиями крокодилов. Фото © Heritage Daily

"В стране известно более 20 захоронений с мумиями этих животных, но обнаружить десять хорошо сохранившихся в непобеспокоенной гробнице — что-то невероятное", — говорит археозоолог Беа де Купере.

Гробница в Египте с мумиями крокодилов. Фото © Heritage Daily

Место, где обнаружили останки рептилий, было предназначено для захоронения знати и священнослужителей времён Старого (XXVII–XXII век до нашей эры) и Среднего (XXI — середина XVII века до нашей эры) царств. Найденных крокодилов учёные отнесли к доптолемеевской эпохе, до 304 года до нашей эры. Длина животных была от 1,8 до 3,5 метра. Предполагается, что изначально их захоронили в яме, благодаря чему они иссохли естественным образом. Вероятно, животных не вскрывали, так как в кишечнике одного из них были найдены камни.

Как отмечается в статье, крокодилов в Древнем Египте использовали для ритуалов в честь древнеегипетского бога Себека. Божество даже изображали в обличье животного или с его головой вместо человеческой. Себек ассоциировался с властью фараона и плодородием, защищал от опасностей, которые таились в Ниле.