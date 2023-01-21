Опрос показал, как россияне относятся к работе правительства
ВЦИОМ: 51% россиян оценили работу правительства как соответствующую ожиданиям
Работа правительства по итогам трёх последних лет соответствует ожиданиям 51% россиян. Это показал опрос, проведённый Всероссийским центром изучения общественного мнения. Результатами исследований с ТАСС поделился гендиректор центра Валерий Фёдоров. Порядка 16% сообщили, что деятельность кабмина превзошла их ожидания, а вот 25% ожидали большего. Не смогли ответить на этот вопрос 8% респондентов.
Участники опроса также попытались спрогнозировать работу правительства на ближайшие три года. Так, 44% полагают, что кабмин будет работать лучше, 6% ожидают ухудшения результативности, а 42% придерживаются мнения, что результат останется прежним. На некоторые области необходимо сделать упор: 58% предлагают выбрать сферу здравоохранения, 41% — образования, 23% — сельского хозяйства.
Также россияне оценили работу премьер-министра Михаила Мишустина, возглавляющего правительство с 2020 года. То, что он однозначно хорошо работает, считает 70% опрошенных, что плохо — 16%.
Ранее ВЦИОМ выявил, что президенту России Владимиру Путину доверяет более 78% граждан РФ. Кстати, Мишустин в этом списке на втором месте — 62,6% голосов. На третьей строчке — председатель фракции партии "Справедливая Россия — За правду" Сергей Миронов — 32,5%.