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21 января, 02:53

В фильме по Warhammer 40 000 может сыграть бывшая Бена Аффлека

GFB: В киновселенной по Warhammer 40 000 может сняться Ана де Армас

<p>Ана де Армас. Фото © ТАСС / EPA / Juan Herrero</p>

Ана де Армас. Фото © ТАСС / EPA / Juan Herrero

В киновселенной по Warhammer 40000, возможно, сыграет испано-американская актриса Ана де Армас, которая до недавних пор была в отношениях с актёром Беном Аффлеком. О соответствующих переговорах со звездой сообщает Giant Freakin Robot (GFB) со ссылкой на собственные источники.

По информации издания, диалог об участии в проекте актрисы ведёт актёр Генри Кавилл, известный по ролям Супермена и Ведьмака. Именно он, по сведениям журналистов, будет заниматься развитием франшизы. О какой роли для Армас идёт речь — пока не упоминается. Артисты могли бы стать "впечатляющей звёздной силой для шоу, у которого уже есть преданная фанатская база", пишут авторы материала.

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Как писал ранее Лайф, Amazon снимет сериал по стратегии Warhammer 40 000 с Генри Кавиллом в главной роли. Знаменитый актёр является большим поклонником вселенной и даже коллекционирует фигурки персонажей.

Арина Родионова

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