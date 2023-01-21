В фильме по Warhammer 40 000 может сыграть бывшая Бена Аффлека

В киновселенной по Warhammer 40000, возможно, сыграет испано-американская актриса Ана де Армас, которая до недавних пор была в отношениях с актёром Беном Аффлеком. О соответствующих переговорах со звездой сообщает Giant Freakin Robot (GFB) со ссылкой на собственные источники.

По информации издания, диалог об участии в проекте актрисы ведёт актёр Генри Кавилл, известный по ролям Супермена и Ведьмака. Именно он, по сведениям журналистов, будет заниматься развитием франшизы. О какой роли для Армас идёт речь — пока не упоминается. Артисты могли бы стать "впечатляющей звёздной силой для шоу, у которого уже есть преданная фанатская база", пишут авторы материала.