В Москве "заминировали" десять больниц, на месте работают сапёры
В Москве неизвестные сообщили о минировании десяти больниц
Неизвестные сообщили о минировании как минимум десяти медицинских учреждений в Москве. Как сообщили ТАСС в экстренных службах, сейчас специалисты обследуют здания и прилегающую территорию.
"Поступила информация от неизвестных о том, что в Москве заминировано не менее десяти больниц. На место для проверки информации выехали специалисты. Они обследуют здания и прилегающие территории данных объектов на наличие взрывоопасных предметов и взрывчатых веществ", — пишет агентство.
Сегодня стало известно, что самолёт авиакомпании Azur Air, летевший из Перми в индийский штат Гоа, перенаправлен в Узбекистан из-за поступивших сообщений о минировании. На борту находится около 240 человек. Аналогичный случай произошёл 9 января. Тогда информация о взрывчатке оказалась ложной.
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ТАСС / Александр Щербак