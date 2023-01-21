В Москве "заминировали" десять больниц, на месте работают сапёры

Неизвестные сообщили о минировании как минимум десяти медицинских учреждений в Москве. Как сообщили ТАСС в экстренных службах, сейчас специалисты обследуют здания и прилегающую территорию.

"Поступила информация от неизвестных о том, что в Москве заминировано не менее десяти больниц. На место для проверки информации выехали специалисты. Они обследуют здания и прилегающие территории данных объектов на наличие взрывоопасных предметов и взрывчатых веществ", — пишет агентство.