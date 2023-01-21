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21 января, 08:56

В Москве "заминировали" десять больниц, на месте работают сапёры

В Москве неизвестные сообщили о минировании десяти больниц

Неизвестные сообщили о минировании как минимум десяти медицинских учреждений в Москве. Как сообщили ТАСС в экстренных службах, сейчас специалисты обследуют здания и прилегающую территорию.

"Поступила информация от неизвестных о том, что в Москве заминировано не менее десяти больниц. На место для проверки информации выехали специалисты. Они обследуют здания и прилегающие территории данных объектов на наличие взрывоопасных предметов и взрывчатых веществ", — пишет агентство.

Сегодня стало известно, что самолёт авиакомпании Azur Air, летевший из Перми в индийский штат Гоа, перенаправлен в Узбекистан из-за поступивших сообщений о минировании. На борту находится около 240 человек. Аналогичный случай произошёл 9 января. Тогда информация о взрывчатке оказалась ложной.

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ТАСС / Александр Щербак

Оксана Попова

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