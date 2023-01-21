Назван возможный исход для США при попытке ввести два потолка цен на российскую нефть

При введении двух потолков цен на российскую нефть могут возникнуть серьёзные сложности и различные споры, предупредил ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности, эксперт Финансового университета Игорь Юшков.

Как отметил эксперт, необходимо помнить, что рынки топлива очень разнообразны. По его мнению, ситуация с введением потолков в итоге окажется "усреднённой историей".

"Получается, что даже если вы ставите единый потолок для светлых нефтепродуктов, которые торгуются дороже, чем нефть, то "уравниловка" там тоже какая-то странная," — приводит его слова RT.

Дизель — это рынок моторного топлива, а газойль — совершенно другой, поэтому даже здесь могут возникнуть сложности — в зависимости от того, какой конкретно потолок будет применён. Попытка установить максимальную цену на мазут, к примеру, может стать ударом по рынку нефтепродуктов. Если Россия сократит экспорт, возникнет дефицит и мировые цены подскочат, предупредил Юшков. Он также добавил, что Россия занимает последовательную позицию по этому поводу.

"Все эти разговоры по поводу эффекта от нефтяного потолка цены весьма странны. Многие говорят, что Россия соблюдает потолок цен, указывая на то, что сорт URALS сейчас стоит дешевле $60 за баррель. А то, что сахалинская наша нефть или дальневосточная нефть стоят выше $70, почему-то никто не замечает. Как это мы соблюдаем потолок, если вся дальневосточная нефть стоит выше $70?" — задаётся вопросом финансист.

По его мнению, ситуация с нефтепродуктами сложится аналогичным образом. При этом не исключено, что получится сманеврировать в сторону экспорта сырой нефти, уменьшив переработку, удастся найти лояльные танкеры и суда, чтобы в конечном итоге ввозить нефтепродукты, невзирая на потолок цены.