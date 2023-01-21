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21 января, 08:04

Тело мужчины нашли в иномарке на парковке в Подмосковье

Тело мужчины нашли в "мицубиси" на парковке в Подмосковье. Как пишет телеканал "360", его личность и причины смерти пока не известны.

Страшная находка была обнаружена на парковке в районе дома № 7 в Битцевском проезде. По информации телеканала, мужчина находился на заднем сиденье машины. Его голова была запрокинута, глаза открыты, а на сигналы он не реагировал.

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Ранее в Санкт-Петербурге в подъезде жилого дома обнаружили сгнившее тело. Оно лежало под лестницей в парадной одного из домов в Петроградском районе, а рядом с ним был мобильный телефон. Тело нашли в ночь на 14 января. На место прибыли правоохранители, но установить возраст погибшего не удалось.

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ТАСС / Артём Геодакян

Оксана Попова

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