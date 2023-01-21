Тело мужчины нашли в иномарке на парковке в Подмосковье

Тело мужчины нашли в "мицубиси" на парковке в Подмосковье. Как пишет телеканал "360", его личность и причины смерти пока не известны.

Страшная находка была обнаружена на парковке в районе дома № 7 в Битцевском проезде. По информации телеканала, мужчина находился на заднем сиденье машины. Его голова была запрокинута, глаза открыты, а на сигналы он не реагировал.