Тело мужчины нашли в иномарке на парковке в Подмосковье
Тело мужчины нашли в "мицубиси" на парковке в Подмосковье. Как пишет телеканал "360", его личность и причины смерти пока не известны.
Страшная находка была обнаружена на парковке в районе дома № 7 в Битцевском проезде. По информации телеканала, мужчина находился на заднем сиденье машины. Его голова была запрокинута, глаза открыты, а на сигналы он не реагировал.
Ранее в Санкт-Петербурге в подъезде жилого дома обнаружили сгнившее тело. Оно лежало под лестницей в парадной одного из домов в Петроградском районе, а рядом с ним был мобильный телефон. Тело нашли в ночь на 14 января. На место прибыли правоохранители, но установить возраст погибшего не удалось.
ТАСС / Артём Геодакян