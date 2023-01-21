Экс-глава Центра Хруничева объявлен в розыск

МВД России разыскивает в рамках уголовного преследования бывшего генерального директора Государственного космического научно-производственного центра имени М.В. Хруничева Андрея Калиновского. Информация подтверждается в ведомственной базе розыска.

"Основание для розыска: разыскивается по статье УК", — говорится в тексте без указания причин преследования.

Калиновский занимал пост гендиректора Центра имени М.В. Хруничева с 2014 по 2017 год. Ранее Минобороны обратилось в суд Москвы с двумя исками к данной организации на сумму более миллиарда рублей. Известно, что по заказу оборонного ведомства центр должен был изготовить ракеты "Ангара-А5" и "Протон", также предприятие начало разработку конструкторской документации для модернизации ракеты лёгкого класса "Рокот-М".

Ранее сообщалось, что сын основателя фонда "Династия" бизнесмен Борис Зимин* объявлен в розыск. Предпринимателя ищут по статье УК РФ, но по какой именно — неизвестно. Сам бизнесмен, по данным из открытых источников, с 2020 года живёт в Израиле.