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21 января, 07:35
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Звезда "Гардемаринов" уехал в зону СВО и опубликовал фото с оружием в окружении бойцов ВДВ

Звезда фильма "Гардемарины" Мамаев уехал в зону спецоперации на Украине

<p>Актёр Михаил Мамаев. Обложка © Instagram (признан экстремистским и запрещён в РФ) / mikhail_mamaev</p>

Актёр Михаил Мамаев. Обложка © Instagram (признан экстремистским и запрещён в РФ) / mikhail_mamaev

Звезда популярной кинокартины "Виват, гардемарины!" Михаил Мамаев отправился в зону специальной военной операции. Снимок с оружием и на фоне танков в окружении бойцов ВДВ он опубликовал в социальной сети.

Известно, что 56-летний Мамаев из военной семьи и несколько лет провёл в интернате для детей военнослужащих под Красногорском. В качестве кого он отправился на фронт — не уточняется.

Артист опубликовал флаг ДНР в социальных сетях. Фото © Instagram (признан экстремистским и запрещён в РФ) / mikhail_mamaev

Артист опубликовал флаг ДНР в социальных сетях. Фото © Instagram (признан экстремистским и запрещён в РФ) / mikhail_mamaev

Мамаев приобрёл популярность в 90-е годы. Он известен по работам в фильмах "Виват, гардемарины!", "Гардемарины-3", "Тайны дворцовых переворотов" и многих других. В последние годы он увлекался журналистикой: работал на Первом канале, а позднее стал специальным корреспондентом издания "Слово народа".

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Оксана Попова

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